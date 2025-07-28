Заверения ЕС о закупке у США энергоносителей на 750 миллиардов долларов в течение трех лет практически нереально. Об этом написало агентство Bloomberg.
По данным издания, официальные лица ЕС отметили, что сделка с США потребует ежегодных закупок природного газа, нефти и ядерных технологий, включая малых модульных реакторов, на 250 миллиардов. При этом трудно представить, как объединение сможет достичь столь «амбициозных показателей за столь короткий срок».
В статье напомнили, что в 2024 году показатель экспорта энергоносителей США в ЕС составлял всего 80 миллиардов долларов, а во все страны — 330 миллиардов.
Экономист TS Lombard Давиде Онелья подчеркнул, что огромная цифра импорта энергоресурсов не имеет смысла, поскольку недостижима не только из-за того, что спрос в ЕС не может вырасти настолько, но и потому, что американские экспортеры не в состоянии поставить столько.
Агентство приходит к выводу, что отсутствие подробностей этого контракта указывает, что он является «прагматичным политическим соглашением, а не юридически обязывающим договором».
Как писал сайт KP.RU, политолог Малек Дудаков заявил, что президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытаются представить новую торговую сделку как свой успех, однако ситуация на деле гораздо сложнее, все выглядит как чистая фантастика.
Ранее издание Politico отметило, что ЕС не в состоянии выполнить данное Трампу обещание инвестировать 600 миллиардов долларов в американскую экономику.