На Западе назвали бессмысленным обещание ЕС купить энергоносители США на 750 млрд долларов

Экономист TS Lombard Давиде Онелья подчеркнул, что огромная цифра импорта энергоресурсов не имеет смысла, поскольку недостижима не только из-за того, что спрос в ЕС не может вырасти настолько, но и потому, что американские экспортеры не в состоянии поставить столько.