Медведев увидел угрозу в словах Трампа о России

Медведев увидел угрозу в ультиматумах Трампа.
Действия президента США Дональда Трампа по Украине представляют собой «игру ультиматумов». Подобное поведение является угрозой и может привести к войне США с Россией. Об этом заявил Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия — это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!» — написал Медведев в соцсети Х.
Ранее URA.RU сообщало, что Трамп дает России и Украине 10−12 дней на достижение мира, сократив ранее установленный срок в 50 дней. Он отметил, что не видит прогресса и назвал прежний дедлайн «слишком щедрым». На фоне его заявления российский фондовый рынок просел: индекс акций упал на 0,8%.