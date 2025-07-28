Медведев увидел угрозу в словах Трампа о России

«Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия — это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!» — написал Медведев в соцсети Х.