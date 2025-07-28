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Бойцы СВО неожиданно обратились к россиянам после нового ультиматума Трампа

Бойцы СВО из «батальона Питерского» (так звучит позывной командира подразделения), входящего в спецназ «Ахмат» обратились к россиянам после заявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока для урегулирования конфликта на Украине до 10−12 дней.

Бойцы СВО из «батальона Питерского» (так звучит позывной командира подразделения), входящего в спецназ «Ахмат» обратились к россиянам после заявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока для урегулирования конфликта на Украине до 10−12 дней. Заявление опубликовано в Telegram-канале батальона.

Из нового ультиматума Трампа военные сделали вывод, что мирного решения конфликта на Украине не будет, поэтому специальную военную операцию России нужно вести до победы в ней.

«Не теряем времени и топаем на подписание контракта!» — добавили участники СВО.

По их мнению, для России нет другого пути, кроме как победить, чтобы завершить «всю эту вакханалию мировую». Бойцы также считают, что пересидеть все, у тех кто надеется на это, не получится.

Ранее заместитель председателя комитета по международным делам Андрей Климов предположил, что заявление американского лидера относительно сроков, которые он дал России для соглашения по Украине, нацелено на поддержание его имиджа.

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