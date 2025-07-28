Мерц заявил о создании «воздушного моста» для помощи жителям Газы

Помимо этого, канцлер заявил, что на заседании обсуждался вопрос возможного признания палестинской государственности. «Правительство ФРГ в настоящее время не собирается принимать решение на этот счет. Мы рассматриваем признание (палестинского государства. — Прим. БЕЛТА) не как первый, но как один из, возможно, заключительных шагов на пути к реализации решения на основе создания двух государств», — отметил Мерц.