Мерц заявил о создании «воздушного моста» для помощи жителям Газы

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия при сотрудничестве с Иорданией создаст «воздушный мост» для оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц после заседания совета безопасности — неформального органа с участием глав ключевых германских министерств и силовых ведомств, информирует ТАСС.
«Правительство ФРГ при сотрудничестве с Иорданией немедленно создает “воздушный мост” над Газой для доставки гуманитарной помощи. Министр обороны Борис Писториус при этом будет тесно согласовывать действия с Францией и Великобританией, которые также готовы обеспечить такой “воздушный мост” для продуктов питания и медикаментов», — сообщил Мерц.
Помимо этого, канцлер заявил, что на заседании обсуждался вопрос возможного признания палестинской государственности. «Правительство ФРГ в настоящее время не собирается принимать решение на этот счет. Мы рассматриваем признание (палестинского государства. — Прим. БЕЛТА) не как первый, но как один из, возможно, заключительных шагов на пути к реализации решения на основе создания двух государств», — отметил Мерц.
Он также не исключил конкретных шагов для повышения давления на Израиль с целью добиться улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. «Мы обдумали, какие возможности при определенных обстоятельствах имеются. Мы не приняли сегодня решения о том, чтобы предложить их (конкретные меры. — Прим. БЕЛТА)», — заявил канцлер.
Мерц сообщил, что глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль планирует на 31 июля визит в регион, и отметил, что следует дождаться результатов переговоров с израильским правительством. «Но мы оставляем за собой право предпринять такие шаги, да», — сказал канцлер.
С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты, а распределение продовольствия осуществляется через систему пунктов управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF).-0-