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«Игра ультиматумов»: Медведев прокомментировал угрозы Трампа в отношении России

Медведев: Трамп играет с РФ, делая шаг к войне с собственной страной.

Источник: Комсомольская правда

Президент соединенных Штатов Дональд Трамп ведет с Россией «игру ультиматумов», делая шаг на пути к войне с его собственной страной. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне с его собственной страной», — заявил Медведев, комментируя заявление президента США о сокращении сроков ультиматума.

Зампред Совбеза РФ также посоветовал Трампу отказаться от пути, по которому шел бывший американский президент Джо Байден.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп решил сократить срок 50-дневного ультиматума в отношении России до 10−12 дней из-за отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта.

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