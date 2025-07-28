Российским нефтяникам запретили экспорт бензина

Как пояснили в ведомстве, временный запрет направлен на стабилизацию внутреннего топливного рынка в период повышенного сезонного спроса и проведения сельхозработ. Ранее ограничения касались только трейдеров, нефтебаз и компаний с производственной мощностью менее 1 млн тонн топлива в год.