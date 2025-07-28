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Российским нефтяникам запретили экспорт бензина

Российское правительство ввело ограничения на экспорт бензина для производителей нефтепродуктов до 31 августа 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Источник: Life.ru

«Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года включительно ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов», — заявили в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, временный запрет направлен на стабилизацию внутреннего топливного рынка в период повышенного сезонного спроса и проведения сельхозработ. Ранее ограничения касались только трейдеров, нефтебаз и компаний с производственной мощностью менее 1 млн тонн топлива в год.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ обсудит вопрос полного запрета на экспорт бензина, на данный момент решение ещё не принято. Ведется обсуждение о возможном продлении ограничений для торговых компаний до октября. По данным Минэнерго России, в стране сформирован необходимый резерв топливных ресурсов, что гарантирует бесперебойное функционирование экономики.