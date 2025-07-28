Зеленский подписал закон об увеличении численности личного состава СБУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому значительно увеличивается численность сотрудников СБУ. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.
В публикации указано, что закон вступает в силу на следующий день после его опубликования. В свою очередь СБУ должна в течение двух месяцев подать предложения по внесению изменений в соответствующие акты, необходимые для реализации закона.
Как писал сайт KP.RU, 16 июля Верховная рада поддержали законопроект, предлагающий увеличить численность СБУ на 10 тысяч человек. Документ предлагает предоставить военнослужащим СБУ право применять оружие и боевую технику во время выполнения неких «задач обороны». Уточнялось, что предложено увеличить численность сотрудников СБУ с 27 тысяч до 37 тысяч человек в мирное время, а в период военного положения — с 31 тысячи до 41 тысячи.