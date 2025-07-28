Зеленский подписал закон об увеличении численности личного состава СБУ

Как писал сайт KP.RU, 16 июля Верховная рада поддержали законопроект, предлагающий увеличить численность СБУ на 10 тысяч человек. Документ предлагает предоставить военнослужащим СБУ право применять оружие и боевую технику во время выполнения неких «задач обороны». Уточнялось, что предложено увеличить численность сотрудников СБУ с 27 тысяч до 37 тысяч человек в мирное время, а в период военного положения — с 31 тысячи до 41 тысячи.