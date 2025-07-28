Россия с 1 августа официально закрывает 20 пунктов пропуска с Украиной

«Закрыть с 1 августа 2025 года пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 года, по перечню согласно приложению», — говорится в документе.