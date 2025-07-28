Дмитрий Медведев жестко ответил Трампу за ультиматумы: президенту США напомнили о последствиях

«Впрочем, ему стоит не забыть две вещи. Во-первых, Россия не Израиль и даже не Иран. Во-вторых, каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Причем не между Россией и Украиной, а со своей собственной страной», — написал Медведев.