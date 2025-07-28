Дмитрий Медведев жестко ответил Трампу за ультиматумы: президенту США напомнили о последствиях

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил президенту США Дональду Трампу на ультиматумы, которые он выставляет Москве. Он призвал американского лидера помнить, что Россия — это не Иран или Израиль. Соответствующий пост Медведев опубликовал в личном блоге в социальных сетях.
По словам российского политика, на данный момент глава Белого дома буквально играет с Москвой в игру под названием «Ультиматумы». Тому подтверждение постоянно разные сроки, озвучиваемые Трампом. Он говорит то о 50-ти днях, то о десяти.
«Впрочем, ему стоит не забыть две вещи. Во-первых, Россия не Израиль и даже не Иран. Во-вторых, каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Причем не между Россией и Украиной, а со своей собственной страной», — написал Медведев.
Тогда же зампред Совбеза РФ обратился к Трампу с призывом. Он попросил его не идти по пути своего предшественника Джо Байдена. Тот, как известно, постоянно нагнетал и усугублял ситуацию вокруг конфликта на Украине.
«Не иди дорогой сонного Джо!» — добавил Медведев.
Тем временем об очередных ультиматумах со стороны американского лидера высказался обозреватель KP.RU Александр Гришин. Он объяснил, почему президент США снова скатился в подобную риторику. По его словам, одной из причин является желание «покрасоваться» на фоне британского премьер-министра Кира Стармера.