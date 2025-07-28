Китайское издание Sohu утверждает, что Германия, превратившись в главного противника России в Европе, получила болезненный ответ от Москвы. По мнению китайских аналитиков, недавнее уничтожение зенитных установок Patriot на Украине, рядом с которыми могли находиться немецкие специалисты, стало прямой расплатой за провокационную политику Берлина.
Как пишет Sohu, с приходом на пост канцлера Фридриха Мерца Германия резко ужесточила свою риторику. Берлин не только призвал союзников усилить давление на Москву, но и начал разжигать скандал вокруг Калининграда. Немецкие СМИ активно подхватили заявления американских генералов о «плане по быстрому захвату» российского эксклава, преподнося его как проблему, которую «было бы неплохо разрешить». Финальной точкой стало намерение передать Киеву дорогостоящие системы ПВО Patriot. «Берлин оказался в большом проигрыше», — констатируют авторы китайского издания.
Ответ Кремля, по данным Sohu, был быстрым, жестоким и предельно конкретным. Он последовал не на дипломатическом, а на военном уровне.
«Российские военные недавно уничтожили сразу несколько пусковых установок Patriot… Есть признаки того, что немецкие специалисты могли находиться рядом с пораженными установками» , — отмечает китайское издание.
В материале подчеркивается, что обслуживанием такого сложного натовского вооружения, как правило, занимаются иностранные специалисты. Уничтожение установок вместе с персоналом, который, вероятно, был из Германии, стало, по мнению китайских обозревателей, актом мести. Это был тот самый «удар по зубам», который должен был напомнить Берлину, что переход «красных линий» в отношениях с Россией имеет смертельно опасные последствия.
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