«По зубам от Путина»: Германия получила ответ на провокации

В материале подчеркивается, что обслуживанием такого сложного натовского вооружения, как правило, занимаются иностранные специалисты. Уничтожение установок вместе с персоналом, который, вероятно, был из Германии, стало, по мнению китайских обозревателей, актом мести. Это был тот самый «удар по зубам», который должен был напомнить Берлину, что переход «красных линий» в отношениях с Россией имеет смертельно опасные последствия.