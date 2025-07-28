Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию

«Глава государства прибыл с официальным визитом в Турцию. В столичном международном аэропорту Эсенбога президента Касым-Жомарта Токаева встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», — говорится в сообщении в понедельник.
В честь главы нашего государства у трапа был выстроен почетный караул.
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