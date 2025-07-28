Россия закроет 20 пунктов пропуска на границе с Украиной: назначена дата

Из постановления следует, что будут закрыты 13 автомобильных пунктов и 7 железнодорожных. Среди закрываемых КПП и те, которые с 2022 года перестали находиться на границе с Украиной по итогам воссоединения России по итогам референдумов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.