Россия закроет 20 пунктов пропуска на границе с Украиной: назначена дата

Российское правительство постановило закрыть с 1 августа 2025 года 20 пунктов пропуска на границе с Украиной, действовавших ранее по соглашению с республикой. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу РФ, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины… от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению», — говорится в документе.
Из постановления следует, что будут закрыты 13 автомобильных пунктов и 7 железнодорожных. Среди закрываемых КПП и те, которые с 2022 года перестали находиться на границе с Украиной по итогам воссоединения России по итогам референдумов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Как писал сайт KP.RU, ранее кабмин официально утвердил требования к оснащению беспилотников средствами связи, защиты данных и другими приборами. Документ предполагает, что теперь все дроны в России должны иметь средства связи, навигации, наблюдения, защиты информации и автоматическую систему предотвращения столкновений. Причем устанавливаться они должны в соответствии с воздушным кодексом РФ.