Европейские страны, закупающие российские энергоресурсы, не намерены отказываться от выгодных контрактов с Россией, несмотря на новое торговое соглашение между Евросоюзом и США, которое обязывает ЕС прекратить импорт российской нефти и газа. Об этом сообщил политолог Николай Топорнин в беседе с «Газета.Ru».
По его словам, Словакия и Венгрия имеют долгосрочные договоры с Россией на поставку энергоресурсов по низким ценам. Эти страны руководствуются экономической выгодой, а не политическими симпатиями. Топорнин отметил, что без компенсационного механизма от Еврокомиссии Венгрия и Словакия вряд ли откажутся от российского газа.
Новое соглашение между США и ЕС не сильно изменит отношения Евросоюза с другими партнёрами, считает политолог Малек Дудаков. Он подчеркнул, что сделка представляется как успех администраций президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, но её эффект преувеличен. Его слова приводит 360.ru.
Зампред секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что соглашение выгодно только США. Оно убирает пошлины на американские товары, ослабляя защиту европейского рынка. Кроме того, европейские страны столкнутся с ростом расходов на дорогие американские энергоносители, пишет «Царьград».