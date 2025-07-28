Некоторые страны ЕС могут проигнорировать сделку с США: кто поставит свои интересы в приоритет

По его словам, Словакия и Венгрия имеют долгосрочные договоры с Россией на поставку энергоресурсов по низким ценам. Эти страны руководствуются экономической выгодой, а не политическими симпатиями. Топорнин отметил, что без компенсационного механизма от Еврокомиссии Венгрия и Словакия вряд ли откажутся от российского газа.