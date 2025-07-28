В Сербии зафиксировали «серьезные кибератаки» на госучреждения из Украины и Венгрии

Заявляется, что «серьезная и комплексная вредоносная кибератака имела потенциал серьезно нарушить работу судебных органов на длительный срок». Также в Минюсте отметили, что из-за повторяющихся в течение года атак власти республики имеют основания полагать, что «речь идет о проявлении гибридной войны против Сербии».