В РФ с 1 августа закроют 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

Правительство России распорядилось с 1 августа 2025 года закрыть 20 контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В распоряжении говорится о закрытии пунктов пропуска, установленных по соглашению между правительствами России и Украины от 8 февраля 1995 года. В перечень вошли 13 автомобильных и 7 железнодорожных переходов.
Согласно распоряжению, будут закрыты автомобильные КПП в Белгородской области — Безымено, Вергелевка, Головчино, Клименки, Тишанка; в Брянской области — Белая Березка, Зерново; в Ростовской области — Донецк (Северный), Куйбышево, Можаевка, Титовка; в Воронежской области — Новобелая; в Курской области — Теткино.
Также планируется закрытие железнодорожных пунктов пропуска: Гартмашевка (Воронежская область), Долбино и Разъезд Выстрел (Белгородская область), Локоть и Теткино (Курская область), а также Разъезд Карьер 122 км и Чертково (Ростовская область).