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«Россия угрожает»: в США объяснили новый ультиматум Трампа

Резкое ужесточение риторики Дональда Трампа в отношении России и его новый ультиматум являются не более чем инструментом для подчинения Европы к заключению выгодных для США торговых сделок.

Резкое ужесточение риторики Дональда Трампа в отношении России и его новый ультиматум являются не более чем инструментом для подчинения Европы к заключению выгодных для США торговых сделок. Такую точку зрения высказал отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в соцсети Х.

По его мнению, антироссийская позиция Белого дома — это продуманная стратегия, направленная в первую очередь на европейских союзников, а не на Москву.

«Конфронтация Трампа с Россией по поводу Украины — это цена, которую Вашингтон охотно платит за капитуляцию Европы перед требованиями Трампа по торговле», — написал Макгрегор.

Он считает, что искусственное раздувание темы, что «Россия угрожает Европе» усиливает влияние глобалистских элит на европейских лидеров и заставляет их быть более сговорчивыми в экономических вопросах.

Эта теория находит свое подтверждение в недавних событиях. 27 июля Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключили торговое соглашение, по которому на большинство товаров из ЕС теперь будут распространяться 15-процентные пошлины. Взамен Евросоюз обязался закупать у США сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.

Именно на фоне этой сделки Трамп заявил, что намерен сократить срок ультиматума России по достижению перемирия в Украине с 50 до 10−12 дней, сославшись на «разочарование» в Путине.

Дуглас Макгрегор предупреждает, что такая политика крайне опасна. По его словам, эта договоренность «ставит Вашингтон на путь столкновения с Москвой, к которому вооруженные силы США не готовы».

Читайте материал: «“Любой ультиматум — шаг к войне”: Медведев ответил Трампу».

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