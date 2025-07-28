«Россия угрожает»: в США объяснили новый ультиматум Трампа

Эта теория находит свое подтверждение в недавних событиях. 27 июля Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключили торговое соглашение, по которому на большинство товаров из ЕС теперь будут распространяться 15-процентные пошлины. Взамен Евросоюз обязался закупать у США сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.