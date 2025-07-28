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Министр транспорта Самарской области Сергей Карпов ушел в отставку 28 июля

Об отставке глава регионального министерства транспорта и автомобильных сообщило «Самарское обозрение».

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Об отставке глава регионального министерства транспорта и автомобильных сообщило «Самарское обозрение».

По данным издания, Сергей Карпов ушел в отставку 28 июля. Об увольнении глава Минтранспорта Самарской области официально должны сообщить на этой неделе, но соответствующий указ уже вышел, хотя пока он и не обнародован.

«Обоз» пишет, что в начале 10-х чисел Карпов уходил в отпуск, в который, по сути, его отправил глава регионального кабмина Михаил Смирнов. В тот момент куратором ведомства уже был назначен вице-премьер облправительства Виталий Шабалатов. Издание связывает отставку министра именно с этим чиновников.

Временно руководить Министерством транспорта и автомобильных дорог региона могут назначить кого-то из заместителей Карпова. Например, Алену Денисенко. Но в издании сомневаются, что она сама надолго задержится в Белом Доме, поскольку является креатурой, получается, уже экс-главы ведомства.

Напомним, Сергей Карпов возглавлял региональный Минтранспорта с октября 2024-го года.

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