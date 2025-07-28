Министр транспорта Самарской области Сергей Карпов ушел в отставку 28 июля

«Обоз» пишет, что в начале 10-х чисел Карпов уходил в отпуск, в который, по сути, его отправил глава регионального кабмина Михаил Смирнов. В тот момент куратором ведомства уже был назначен вице-премьер облправительства Виталий Шабалатов. Издание связывает отставку министра именно с этим чиновников.