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«Не ходи дорогой сонного Джо!»: Медведев ответил на ультиматум Трампа

Американскому президенту Дональду Трампу, который угрожает России и сокращает отмеренный им срок на урегулирование украинского конфликта, следует помнить, что любой ультиматум ведёт к войне. Об этом на личной странице в социальной сети X написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пояснив, что в случае главы США это будет война с собственной страной.

Источник: Life.ru

«Трамп играет с Россией в ультиматумы: то 50 дней, то 10. Впрочем, ему стоит не забыть две вещи. Во-первых, Россия не Израиль, и даже не Иран. Во-вторых, — каждый новый ультиматум [для Трампа] — это угроза и шаг к войне. Причём не между Россией и Украиной, а со своей собственной страной. Не иди дорогой сонного [46-го президента США] Джо [Байдена]!» — написал Медведев.

Напомним, сегодня президент США объявил, что сокращает срок на достижение соглашения с Россией по Украине. Изначально он готов был ждать до конца августа, но теперь сократил время до первой декады. В то же время он заявляет, что любит Россию и россиян, и не хочет вводить против нашей страны вторичные санкции, но пойдёт на это, если его условия не будут выполнены. При этом Трамп утверждает, что больше не заинтересован в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Правда после этого глава Штатов намекнул, что хотел бы заключить с Москвой выгодные торговые соглашения, если конфликт будет завершён.

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