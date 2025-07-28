«Не ходи дорогой сонного Джо!»: Медведев ответил на ультиматум Трампа

Напомним, сегодня президент США объявил, что сокращает срок на достижение соглашения с Россией по Украине. Изначально он готов был ждать до конца августа, но теперь сократил время до первой декады. В то же время он заявляет, что любит Россию и россиян, и не хочет вводить против нашей страны вторичные санкции, но пойдёт на это, если его условия не будут выполнены. При этом Трамп утверждает, что больше не заинтересован в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Правда после этого глава Штатов намекнул, что хотел бы заключить с Москвой выгодные торговые соглашения, если конфликт будет завершён.