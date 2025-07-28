«Радиостанция Судного дня» передала два новых послания

Напомним, «Радиостанция Судного дня» UVB-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с конца 1970-х годов. Она непрерывно передаёт монотонные звуковые сигналы, но иногда прерывается на некие закодированные голосовые сообщения. Хотя её точное назначение остаётся засекреченным, некоторые предполагают, что она используется для передачи приказов перед важными событиями или в случае глобального кризиса.