Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Радиостанция Судного дня» передала два новых послания

«Радиостанция Судного дня» вечером в понедельник передала новые загадочные сообщения.

«Радиостанция Судного дня» вечером в понедельник передала новые загадочные сообщения.

Так, в 19:23 появилось сообщение «плюсохлыщ». Затем — «плисомыс» и «градиент».

До этого радиостанция передавала сообщения 24 июля. В частности, в эфире звучали слова «пекинский коммунике» на фоне новостей о возможной встрече лидеров США, России и КНР в Пекине.

Напомним, «Радиостанция Судного дня» UVB-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с конца 1970-х годов. Она непрерывно передаёт монотонные звуковые сигналы, но иногда прерывается на некие закодированные голосовые сообщения. Хотя её точное назначение остаётся засекреченным, некоторые предполагают, что она используется для передачи приказов перед важными событиями или в случае глобального кризиса.