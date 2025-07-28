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Посольство Афганистана объяснилось за «могилу для русских» в гимне «Талибана»

В посольстве Афганистана в России прокомментировали сообщения о словах «могила для русских» в якобы утвержденном правящим движением «Талибан».

В посольстве Афганистана в России прокомментировали сообщения о словах «могила для русских» в якобы утвержденном правящим движением «Талибан». Об этом пишет РБК.

В посольстве республики заявили, что никакого гимна движение «Талибан» в качестве официальных властей страны не утверждало.

Также собеседник издания призвал не путать с гимном страны «скабрезную песенку».

Напомним, ранее в соцсетях ранее начали обсуждать «гимн Талибана». В песне есть в том числе строчки про «дорогую родину», которая стала «могилой для русских». На эту ситуацию призвали обратить внимание в Госдуме.

Ранее сообщалось, что мигрант из Афганистана чуть не зарезал русского парня, который заступился за девушку в Омске. Иностранец во время задержания кричал «Слава Афганистану!».