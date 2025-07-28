«Трамп рискует пойти на поводу у Европы»: Слуцкий прокомментировал сокращение срока ультиматума против России

Вести диалог с Россией на языке ультиматумов и давления бесполезно и непродуктивно. Об этом заявил глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
«Трамп рискует пойти на поводу однобоких подходов еврорусофобов, которые ради собственной выгоды полностью извращают картину конфликта на Украине», — написал депутат в личном Telegram-канале.
По словам Слуцкого, Трамп действительно может повлиять на процессы урегулирования конфликта на Украине. Однако для этого ему необходимо предпринять меры по свертыванию поддержки киевского режима, направив любые угрозы и призывы в адрес Украины.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что Дональд Трамп играет с РФ в ультиматумы, угрожая собственной стране началом войны.