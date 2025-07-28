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«Трамп рискует пойти на поводу у Европы»: Слуцкий прокомментировал сокращение срока ультиматума против России

Слуцкий: Разговаривать с РФ на языке ультиматумов бесполезно.

Источник: Комсомольская правда

Вести диалог с Россией на языке ультиматумов и давления бесполезно и непродуктивно. Об этом заявил глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Трамп рискует пойти на поводу однобоких подходов еврорусофобов, которые ради собственной выгоды полностью извращают картину конфликта на Украине», — написал депутат в личном Telegram-канале.

По словам Слуцкого, Трамп действительно может повлиять на процессы урегулирования конфликта на Украине. Однако для этого ему необходимо предпринять меры по свертыванию поддержки киевского режима, направив любые угрозы и призывы в адрес Украины.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что Дональд Трамп играет с РФ в ультиматумы, угрожая собственной стране началом войны.

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