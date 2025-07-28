Мигрантам запретили водить такси в Петербурге

Ранее сообщалось, что в последнее время в России отмечается увеличение спроса со стороны бизнеса на иностранную рабочую силу, особенно из государств Азии и Африки. Предприятия активнее используют выделенные квоты для найма сотрудников из этих регионов. Например, в Тамбовской области ввели специальные квоты для трудовых мигрантов из Юго-Восточной Азии и Африки, а в Орловской области компания, выпускающая кабельную продукцию, рассматривает возможность найма работников из африканских стран.