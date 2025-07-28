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Мигрантам запретили водить такси в Петербурге

В Санкт-Петербурге введён запрет на работу мигрантов водителями такси до конца 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Источник: Life.ru

«В соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 Федерального закона “О правовом положении иностранных граждан в РФ” принято решение об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по виду экономической деятельности “деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем” (код ОКВЭД 49.32) на период до конца 2025 года», — говорится в указе.

Документ вступит в силу через 10 дней после публикации. Работодателям даётся три месяца, чтобы перестроить кадровую политику: расторгнуть договоры с иностранными водителями и нанять россиян.

В администрации пояснили, что эта мера направлена на улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок, а также на расширение возможностей трудоустройства для граждан России.

Ранее сообщалось, что в последнее время в России отмечается увеличение спроса со стороны бизнеса на иностранную рабочую силу, особенно из государств Азии и Африки. Предприятия активнее используют выделенные квоты для найма сотрудников из этих регионов. Например, в Тамбовской области ввели специальные квоты для трудовых мигрантов из Юго-Восточной Азии и Африки, а в Орловской области компания, выпускающая кабельную продукцию, рассматривает возможность найма работников из африканских стран.