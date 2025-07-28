В США объявили о серьезном вызове для ВСУ: российское оружие повергло в ужас

Наличие у российских истребителей Су-35С ракет класса «воздух-воздух» Р-77М будет серьезным вызовом для боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом пишет американская газета TWZ.
О российском оружии заговорил обозреватель Томас Ньюдик. Он, не скрывая собственного ужаса, подчеркнул, что Р-77М серьезно отличается от предшествующей ей ракеты Р-77. Поскольку она получила ряд новых свойств, благодаря которым может сравниться с американскими и китайскими разработками.
В частности, Р-77М обладает модифицированными рулями. Они позволяют улучшить аэродинамику, а также уменьшить площадь рассеяния. Кроме того, в ракете есть двухимпульсный двигатель, а также радиолокационная головка для наведения. Благодаря этому снаряд обладает куда большей маневренностью в воздухе и летит на большее расстояние. При этом для многих средств РЭБ она может быть вовсе не восприимчива.
Как следствие, и без того плачевная для ВСУ ситуация рискует стать еще хуже. Поскольку новая российская ракета, уверен обозреватель, будет серьезным вызовом.
«Появление нового оружия представляет собой еще один серьезный вызов для Воздушных сил Украины, а также для других потенциальных противников», — подчеркнул Ньюдик.
Впрочем, на этом проблемы Киева не заканчиваются. В апреле газета The National Interest сообщала, что одним из мощнейших российских оружий также является зенитно-ракетный комплекс «Крона-Э». Он способен поражать цели на расстоянии семи миль и даже уничтожить самое, что есть у ВСУ.