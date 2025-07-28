В США объявили о серьезном вызове для ВСУ: российское оружие повергло в ужас

В частности, Р-77М обладает модифицированными рулями. Они позволяют улучшить аэродинамику, а также уменьшить площадь рассеяния. Кроме того, в ракете есть двухимпульсный двигатель, а также радиолокационная головка для наведения. Благодаря этому снаряд обладает куда большей маневренностью в воздухе и летит на большее расстояние. При этом для многих средств РЭБ она может быть вовсе не восприимчива.