Россия официально закроет 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

Уточняется, что пункты пропуска будут закрыты с 1 августа 2025 года. В список попали 13 автомобильных и семь железнодорожных объектов. В их числе — пограничные переходы, которые с 2022 года перестали находиться на границе с республикой в соответствии с Конституцией РФ.