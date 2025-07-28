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Россия официально закроет 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

Правительство России официально закроет 20 пунктов пропуска на границе с Украиной.

Правительство России официально закроет 20 пунктов пропуска на границе с Украиной. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, обнародован в понедельник, 28 июля.

Уточняется, что пункты пропуска будут закрыты с 1 августа 2025 года. В список попали 13 автомобильных и семь железнодорожных объектов. В их числе — пограничные переходы, которые с 2022 года перестали находиться на границе с республикой в соответствии с Конституцией РФ.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Украиной о безопасном мореплавании в Азовском море и Керченском проливе, подписанном еще в марте 2012 года.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Азовское море стало внутренним морем России.