Раскрыто, что произощло с Зеленским до начала конфликта

По его словам, реальная картина была гораздо хуже. Рейтинг Зеленского по стране составлял около 7%, а на Юго-Востоке и вовсе ушел в минус. Дмитрук уверен, что любой внятный кандидат, будь то от партии ОПЗЖ или другой политической силы, «спокойно выигрывал бы у него выборы».