«Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины от 8 февраля 1995 г.», — говорится в указе.
Согласно распоряжению, среди закрываемых пунктов — 13 автомобильных и 7 железнодорожных переходов. Часть из них фактически перестала функционировать ещё в 2022 году после вхождения новых регионов в состав России.
Решение связано с изменением линии границы после референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Ранее эти переходы действовали на основании межправительственного соглашения 1995 года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Армия Россия решает задачи по созданию буферных зон с Украиной в ответ на попытки Киева перенести боевые действия на территорию старых регионов РФ. Спикер Кремля добавил, что ВС РФ активно возводят фортификации и нейтрализуют военную инфраструктуру противника.