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«Продолжают брать город в клещи»: военкор Коц рассказал об успехах ВС РФ в районе Красноармейска

Военкор Коц: Войска ВС РФ находятся в двух километрах от Красноармейска.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие Вооруженных сил России находятся в двух километрах от Красноармейска после взятия населенного пункта Бельгийка. Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Российские подразделения продолжают брать город в клещи, чтобы отрезать его от всех путей снабжения», — написал военкор в Telegram-канале.

По словам Коца, для этого российским военнослужащим осталось лишь обойти Красноармейск с запада, чтобы застать боевиков киевского режима врасплох, преградив все пути снабжения ВСУ к городу.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минобороны РФ, что в результате активных боевых действий на Красноармейском направлении российским военнослужащим удалось освободить населенные пункты Бойковка и Бельгийка в ДНР.