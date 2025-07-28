«Продолжают брать город в клещи»: военкор Коц рассказал об успехах ВС РФ в районе Красноармейска

Военнослужащие Вооруженных сил России находятся в двух километрах от Красноармейска после взятия населенного пункта Бельгийка. Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Российские подразделения продолжают брать город в клещи, чтобы отрезать его от всех путей снабжения», — написал военкор в Telegram-канале.
По словам Коца, для этого российским военнослужащим осталось лишь обойти Красноармейск с запада, чтобы застать боевиков киевского режима врасплох, преградив все пути снабжения ВСУ к городу.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минобороны РФ, что в результате активных боевых действий на Красноармейском направлении российским военнослужащим удалось освободить населенные пункты Бойковка и Бельгийка в ДНР.