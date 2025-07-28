Завершился повторный допрос Дурова, продлившийся 9 часов

Дуров был задержан во Франции 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле-Бурже. Причиной задержания стали претензии к модерации Telegram и отказ от сотрудничества с правоохранительными ведомствами. Его отпустили под залог при условии, что он не будет покидать Францию. Впоследствии следственный судья удовлетворил просьбу Дурова посетить Дубай.