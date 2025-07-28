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Завершился повторный допрос Дурова, продлившийся 9 часов

Допрос основателя мессенджера Telegram Павла Дурова завершился.

Допрос основателя мессенджера Telegram Павла Дурова завершился. Он продлился 9 часов. Дуров отказался от комментариев для прессы по итогам допроса.

Допрос стал третьим в рамках расследования во Франции.

Дуров был задержан во Франции 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле-Бурже. Причиной задержания стали претензии к модерации Telegram и отказ от сотрудничества с правоохранительными ведомствами. Его отпустили под залог при условии, что он не будет покидать Францию. Впоследствии следственный судья удовлетворил просьбу Дурова посетить Дубай.

Читайте материал «Дурова повторно допрашивают в Парижском суде».