Депутаты нарушили элитный консенсус в Тамбовской области

Народные избранники не захотели добровольно отдавать свои места и решили бороться за власть, говорит доктор политических наук, процессор Дмитрий Сельцер. «Эти люди, как известно, депутаты. У депутата чаще всего есть вполне определенная задача: разумеется, они хотят сохранить за собой этот статус. У Косенкова ситуация много сложнее, поскольку адресатов ответственности больше, да и сама ответственность высока. Ему предъявлены требования и поставлены задачи. С другой стороны, есть обязательства перед соратниками. Как он действует дальше, внутри “Родины”, мне не известно. Я думаю, он попытается сохранить контроль над думой, обеспечив при этом доминирование ЕР».