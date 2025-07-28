Умер итальянский композитор Чельсо Валли, работавший со многими мировыми звездами

По информации портала, талантливый итальянец повлиял на развитие отечественной музыки, кино и телевидения. Он сотрудничал с известнейшими звездами большой сцены. Валли работал с Адриано Челентано, Миной, Эросом Рамазотти, Васко Росси, Андреа Бочелли и другими исполнительными. Кроме того, он спродюсировал самый продаваемый итальянский альбом — La vita adesso под авторством Клаудио Бальони.