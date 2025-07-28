Умер итальянский композитор Чельсо Валли, работавший со многими мировыми звездами

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский композитор, дирижер и продюсер Чельсо Валли, работавший со многими мировыми звездами, умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Doremifasol.
По информации портала, талантливый итальянец повлиял на развитие отечественной музыки, кино и телевидения. Он сотрудничал с известнейшими звездами большой сцены. Валли работал с Адриано Челентано, Миной, Эросом Рамазотти, Васко Росси, Андреа Бочелли и другими исполнительными. Кроме того, он спродюсировал самый продаваемый итальянский альбом — La vita adesso под авторством Клаудио Бальони.
Чельсо Валли родился 14 мая 1950 года в итальянской Болонье. Он выступал как клавишник в нескольких итальянских группах, а прославился в мире музыки своей продюсерской работой и аранжировками. -0-