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Трамп прокомментировал слова Путина об Украине

Ранее Трамп отметил, что снова разочарован российским президентом.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Шотландии после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, что не хотел бы говорить в отношении заявлений российского лидера Владимира Путина по Украине, что это не правда.

«Я не хочу использовать слово “ложь”. Все, что я знаю — это что у нас был хороший разговор, и, скажем, на трех этапах казалось, что будет перемирие, возможно, мир», — сказал он журналистам.

Как писал сайт KP.RU, 28 июля глава Белого дома объявил о планах сократить 50-дневный ультиматум, который он дал России. По его словам, он в очередной раз разочарован российским президентом.

Напомним, европейские СМИ полагают, что ультиматум американского президента вряд ли сможет что-либо изменить в украинском конфликте, поскольку предложенные санкционные ограничения «непонятного содержания» никак не повлияют на решения России.

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