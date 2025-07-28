Трамп прокомментировал слова Путина об Украине

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Шотландии после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, что не хотел бы говорить в отношении заявлений российского лидера Владимира Путина по Украине, что это не правда.
«Я не хочу использовать слово “ложь”. Все, что я знаю — это что у нас был хороший разговор, и, скажем, на трех этапах казалось, что будет перемирие, возможно, мир», — сказал он журналистам.
Как писал сайт KP.RU, 28 июля глава Белого дома объявил о планах сократить 50-дневный ультиматум, который он дал России. По его словам, он в очередной раз разочарован российским президентом.
Напомним, европейские СМИ полагают, что ультиматум американского президента вряд ли сможет что-либо изменить в украинском конфликте, поскольку предложенные санкционные ограничения «непонятного содержания» никак не повлияют на решения России.