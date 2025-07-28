Глава МИД Индии Джайшанкар опроверг роль Трампа в переговорах с Пакистаном

«Я хочу совершенно четко заявить о двух моментах. Во-первых, ни в один из моментов наших переговоров с США торговые вопросы не были связаны с текущей ситуацией. Во-вторых, между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Трампом не было телефонных разговоров с 22 апреля. Тогда глава Белого дома позвонил, чтобы выразить соболезнования после теракта в Пахалгаме», — рассказал Джайшанкар.