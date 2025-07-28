Глава МИД Индии Джайшанкар опроверг роль Трампа в переговорах с Пакистаном

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе выступления в парламенте опроверг информацию о причастности президента Соединённых Штатов Дональда Трампа к переговорам о прекращении огня между Индией и Пакистаном.
«Я хочу совершенно четко заявить о двух моментах. Во-первых, ни в один из моментов наших переговоров с США торговые вопросы не были связаны с текущей ситуацией. Во-вторых, между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Трампом не было телефонных разговоров с 22 апреля. Тогда глава Белого дома позвонил, чтобы выразить соболезнования после теракта в Пахалгаме», — рассказал Джайшанкар.
Также разговор Трампа и Моди был в Канаде до 17 июня.
Индия неоднократно отвергала заявления американского лидера о его роли в урегулировании конфликта, а также его предложение выступить посредником в диалоге с Пакистаном.
Ранее Трамп заявил, что он смог предотвратить шесть вооруженных конфликтов.