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Глава МИД Индии Джайшанкар опроверг роль Трампа в переговорах с Пакистаном

Между лидерами США и Индии не было разговоров об урегулировании конфликта с Пакистаном, рассказал глава индийской дипломатии.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе выступления в парламенте опроверг информацию о причастности президента Соединённых Штатов Дональда Трампа к переговорам о прекращении огня между Индией и Пакистаном.

«Я хочу совершенно четко заявить о двух моментах. Во-первых, ни в один из моментов наших переговоров с США торговые вопросы не были связаны с текущей ситуацией. Во-вторых, между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Трампом не было телефонных разговоров с 22 апреля. Тогда глава Белого дома позвонил, чтобы выразить соболезнования после теракта в Пахалгаме», — рассказал Джайшанкар.

Также разговор Трампа и Моди был в Канаде до 17 июня.

Индия неоднократно отвергала заявления американского лидера о его роли в урегулировании конфликта, а также его предложение выступить посредником в диалоге с Пакистаном.

Ранее Трамп заявил, что он смог предотвратить шесть вооруженных конфликтов.

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