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Хуситы опубликовали кадры с российским моряком с подбитого Eternity C

Ранее стало известно, что хуситы вывезли в Йемен минимум 10 членов экипажа потопленного Eternity C.

Источник: Аргументы и факты

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) опубликовало в соцсетях кадры, на котором, предположительно, показан российский моряк Алексей Галактионов, спасенный движением с потопленного ими греческого сухогруза Eternity C.

«Капитан судна не отреагировал на сигнал йеменских властей — наверное, поэтому мы были подбиты… Нельзя направлять корабль в зону повышенного риска. Кроме этого, у членов экипажа необходимо спрашивать, хотят ли они отправиться в столь опасный регион», — рассказал лежащий на больничной койке мужчина, которого, по словам хуситов, зовут Алексей Галактионов.

Ранее стало известно, что хуситы вывезли в Йемен минимум 10 членов экипажа потопленного Eternity C.

Кроме этого, были опубликованы кадры подрыва и затопления в Красном море сухогруза Eternity C. На кадрах виден взрыв, который произошел на палубе судна.