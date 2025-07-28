Хуситы опубликовали кадры с российским моряком с подбитого Eternity C

«Капитан судна не отреагировал на сигнал йеменских властей — наверное, поэтому мы были подбиты… Нельзя направлять корабль в зону повышенного риска. Кроме этого, у членов экипажа необходимо спрашивать, хотят ли они отправиться в столь опасный регион», — рассказал лежащий на больничной койке мужчина, которого, по словам хуситов, зовут Алексей Галактионов.