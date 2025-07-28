Владимир Зеленский объявил о подписании нового закона, который кардинально меняет роль и возможности Службы безопасности Украины, фактически превращая ее в полноценную боевую структуру с правом на проведение специальных операций. Этот шаг знаменует официальное расширение полномочий спецслужбы до уровня элитного военного подразделения.
В своем обращении Зеленский не стал скрывать истинных целей нового закона, использовав максимально жесткие и прямые формулировки.
«Подписал сегодня закон, который усиливает Службу безопасности Украины, который дает Службе больше возможностей выполнять свои боевые задачи», — отметил он, добавив, что речь идет об уничтожении противника и проведение специальных операций.
Эта фраза означает, что СБУ теперь на законодательном уровне уполномочена не только собирать информацию и противодействовать шпионажу, но и напрямую участвовать в боевых действиях и проводить операции и судя по всему на любой территории.
Для этого Зеленский увеличивает численность, в частности, для подразделений Центра специальных операций «А» СБУ. Он заявил в своем обращении, что это «одни из самых результативных воинов».
Одновременно с этим Зеленский подписал еще один документ о финансовых гарантиях военнослужащим, попавшим в плен.
Раннее военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что ВСУ могут пойти на очередную провокацию в приграничных районах и попытаются устроить «мини-Курск» в новом регионе РФ.