Зеленский подписал закон, увеличивающий численность личного состава СБУ

Владимир Зеленский утвердил закон, предусматривающий существенное увеличение штатной численности Службы безопасности Украины (СБУ) как в условиях мирного времени, так и в период военных действий, передает ТАСС.
В документе указывается, что закон начинает действовать на следующий день после его официальной публикации. В течение двух месяцев СБУ обязана представить предложения по корректировке действующих нормативных актов, необходимых для реализации данного закона.
По словам депутата Ирины Геращенко, представляющей фракцию «Европейская солидарность», принятый закон предусматривает увеличение общей численности сотрудников СБУ с 27 до 37 тысяч человек в мирное время, а в особый период — с 31 до 41 тысячи человек.
Кроме того, после вступления закона в силу сотрудники СБУ получат полномочия на использование оружия и боевой техники при выполнении оборонных задач. Вместо существующего подразделения по борьбе с терроризмом будет создан Центр специальных операций «А», который будет заниматься оперативно-боевой деятельностью и включать в себя не менее 10 тысяч сотрудников.