Зеленский подписал закон, увеличивающий численность личного состава СБУ

Кроме того, после вступления закона в силу сотрудники СБУ получат полномочия на использование оружия и боевой техники при выполнении оборонных задач. Вместо существующего подразделения по борьбе с терроризмом будет создан Центр специальных операций «А», который будет заниматься оперативно-боевой деятельностью и включать в себя не менее 10 тысяч сотрудников.