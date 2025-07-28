Мерц признал, что экономика Германии пострадает от пошлин США в размере 15%

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что экономика ФРГ существенно пострадает из-за введенных Соединенными Штатами 15-процентных пошлин на товары из ЕС. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Берлине.
«Я прекрасно понимаю, что эти пошлины, особенно 15% против 0% для импорта в ЕС, станут серьезным бременем для экспортно ориентированной экономики Германии. Это очевидно», — отметил Мерц.
Он подчеркнул, что добиться лучших условий на переговорах с Вашингтоном было невозможно.
«Если говорить прямо, германская экономика действительно ощутит негативные последствия. Но и США тоже не останутся без последствий. Этот результат нас не может устраивать, но, учитывая стартовые позиции, это было наилучшее из возможного», — добавил канцлер.
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Евросоюз договорились о введении единой пошлины в 15% на весь экспорт ЕС в США, при этом европейская сторона полностью отменит тарифы на американские товары.