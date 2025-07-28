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Трамп заявил, что «больше не заинтересован» в переговорах с Путиным

Трамп в ходе общения с журналистами по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, отвечая на вопрос о возможности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что «больше не заинтересован в разговорах».

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован в разговорах относительно урегулирования конфликта в Украине. Об этом информирует ТАСС.

Трамп в ходе общения с журналистами по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, отвечая на вопрос о возможности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что «больше не заинтересован в разговорах».

Согласно версии американского лидера, он полагал, что руководство России захочет в кратчайшие сроки положить конец конфликту в Украине.

«Я правда думал, что это закончится», — резюмировал хозяин Белого дома.

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