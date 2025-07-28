Канцлер ФРГ: экономика Германии значительно пострадает из-за пошлин США

«Это означает, если говорить открытым текстом, что германская экономика значительно пострадает из-за этих пошлин», — заявил канцлер. Он добавил, что последствия такой торговой политики ощутит не только ФРГ, но и США. «Я лично не ожидал большего, чем этот результат. Но еще раз: этот результат не может нас устраивать, однако в создавшейся ситуации это было лучшее, чего можно было достигнуть», — полагает Мерц.