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Канцлер ФРГ: экономика Германии значительно пострадает из-за пошлин США

«Я полностью осознаю, что пошлины, которые останутся, а это прежде всего 15% против 0% для импорта в ЕС, представляют собой значительное бремя для экспортно ориентированной экономики ФРГ», — считает Мерц.

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что экономика ФРГ в значительной степени пострадает от американских пошлин в размере 15%, но высказал мнение, что на торговых переговорах с США большего невозможно было добиться. Об этом информирует ТАСС.

Мерц заявил о создании «воздушного моста» для помощи жителям Газы.

«Я полностью осознаю, что пошлины, которые останутся, а это прежде всего 15% против 0% для импорта в ЕС, представляют собой значительное бремя для экспортно ориентированной экономики ФРГ. Это совершенно ясно», — заявил он журналистам на пресс-конференции в Берлине. «Очевидно, большего, учитывая исходную позицию, которая у нас была с США, невозможно было добиться», — считает Мерц.

«Это означает, если говорить открытым текстом, что германская экономика значительно пострадает из-за этих пошлин», — заявил канцлер. Он добавил, что последствия такой торговой политики ощутит не только ФРГ, но и США. «Я лично не ожидал большего, чем этот результат. Но еще раз: этот результат не может нас устраивать, однако в создавшейся ситуации это было лучшее, чего можно было достигнуть», — полагает Мерц.

Ранее 27 июля Дональд Трамп заявил после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что США и Евросоюз договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. До этого администрация Трампа заявляла о намерении ввести новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%. Трамп назвал достигнутые с Евросоюзом договоренности «самыми крупными» в истории. -0-

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