На Западе сообщили о тревожном сигнале Путину от США

Ранее стало известно, что Пентагон перераспределил примерно 1 миллиард долларов из бюджета программы обновления ядерных ракет Sentinel на модернизацию нового президентского самолёта. Средства пойдут на дооснащение Boeing 747−8, переданного Катаром США в 2022 году для замены текущего Air Force One. В перечень необходимых работ входит установка противоракетных систем, настройка защищённых каналов связи и тщательная проверка борта на возможное наличие шпионского оборудования.