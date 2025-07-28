Украина отказалась от обязательств по Договору об обычных ВС в Европе

Киев приостановил выполнение своих обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Украины, опубликованное в официальном Telegram-канале ведомства.
«Инициировали остановку выполнения обязательств по ДОВСЕ — следующий шаг для нашего усиления после приостановки действия Оттавской конвенции», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства по итогам совещания руководителей украинских диппредставительств за рубежом.
Также было принято решение ускорить процесс выхода Украины из ряда международных соглашений с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ.
Договор устанавливает количественные ограничения на обычные вооружения и технику в армиях стран — участниц соглашения. К ним относятся танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты.