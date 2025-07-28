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Украина отказалась от обязательств по Договору об обычных ВС в Европе

Также принято решение ускорить процесс выхода Украины из ряда международных соглашений с РФ, Белоруссией и в рамках СНГ.

Источник: Аргументы и факты

Киев приостановил выполнение своих обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Украины, опубликованное в официальном Telegram-канале ведомства.

«Инициировали остановку выполнения обязательств по ДОВСЕ — следующий шаг для нашего усиления после приостановки действия Оттавской конвенции», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства по итогам совещания руководителей украинских диппредставительств за рубежом.

Также было принято решение ускорить процесс выхода Украины из ряда международных соглашений с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ.

Договор устанавливает количественные ограничения на обычные вооружения и технику в армиях стран — участниц соглашения. К ним относятся танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты.