В Астрахани обрушился подъезд жилого дома. Что известно о ЧП

Обрушение части подъезда произошло в жилом пятиэтажном доме в Астрахани, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Об этом информирует ТАСС.
В ведомстве сообщили, что произошло обрушение части квартир с пятого по первый этаж дома по улице Ляхова, 6. Были эвакуированы 16 человек.
Отмечается, что спасатели вручную разбирают завалы, более 200 человек работают на месте происшествия. В оперативных службах уточнили, что высота завала достигает второго этажа, при этом существует риск повторных обрушений.
Оперштаб Астраханской области не подтвердил информацию о троих пострадавших в результате обрушения части дома. По информации Минздрава региона, маломобильный житель из соседнего подъезда был госпитализирован из-за стресса.
На месте обрушения пятиэтажки был введен режим ЧС. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин добавил, что жильцам компенсируют утраченное имущество.
Ранее в 2019 году дом был признан аварийным. После обрушения части дома прокуратура Астраханской области организовала проверку.