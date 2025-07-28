На Украине предложили переименовать названия месяцев, заменив их порядковыми числительными. Соответствующая инициатива была опубликована в виде петиции на сайте Верховной Рады.
Вместо традиционных названий месяцев года «январь», «февраль», «март» на украинском языке, предложено назвать их «1», «2», «3» — и далее, до «12».
«Такие названия являются интуитивно понятными для современного человека, а, следовательно, оптимизируют язык», — считают авторы петиции.
Ранее посольство РФ раскритиковало переименование бульвара Сталинград во Франции. В посольстве напомнили, что советские войска нанесли решающее поражение силам Вермахта под Сталинградом.