Украина приостановила обязательства по договору о вооружённых силах в Европе

Представители ведомства подчеркнули, что этот шаг является частью стратегии по укреплению обороноспособности страны после выхода Киева из Оттавской конвенции о противопехотных минах.
Договор об обычных вооружённых силах в Европе устанавливает ограничения на количество танков, боевых бронированных машин, самолётов, артиллерии и ударных вертолётов, которые могут находиться в распоряжении государства.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Белом доме США и ЕС согласовали поставки оружия для Украины. По достигнутому соглашению, поставки будут осуществляться на условиях предоплаты со стороны Украины.