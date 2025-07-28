Украина приостановила обязательства по договору о вооружённых силах в Европе

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Белом доме США и ЕС согласовали поставки оружия для Украины. По достигнутому соглашению, поставки будут осуществляться на условиях предоплаты со стороны Украины.