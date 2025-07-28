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Украина приостановила обязательства по договору о вооружённых силах в Европе

Украина приостановила выполнение своих обязательств по Договору об обычных вооружённых силах в Европе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Незалежной.

Источник: Life.ru

Представители ведомства подчеркнули, что этот шаг является частью стратегии по укреплению обороноспособности страны после выхода Киева из Оттавской конвенции о противопехотных минах.

Договор об обычных вооружённых силах в Европе устанавливает ограничения на количество танков, боевых бронированных машин, самолётов, артиллерии и ударных вертолётов, которые могут находиться в распоряжении государства.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Белом доме США и ЕС согласовали поставки оружия для Украины. По достигнутому соглашению, поставки будут осуществляться на условиях предоплаты со стороны Украины.

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