Украина приостановила выполнение ДОВСЕ

МИД Украины заявил в своем Telegram-канале, что страна приостановила выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
Дипломатическое ведомство Украины утверждает, что приостановка выполнения ДОВСЕ является «следующим шагом для усиления после приостановления действия Оттавской конвенции».
ДОВСЕ был подписан в 1990 году. Он устанавливает предельное количество танков, боевых бронированных машин, артиллерии, боевых самолетов и ударных вертолетов стран — участниц соглашения.
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