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Зеленский неожиданно отреагировал на новый ультиматум Трампа по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который заявил сегодня, что сокращает отведенный Москве срок на достижение соглашения с Киевом.

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который заявил сегодня, что сокращает отведенный Москве срок на достижение соглашения с Киевом.

Зеленский назвал решение Трампа сократить дедлайн для урегулирования конфликта на Украине проявлением силы, которая «может приблизить мир».

Глава киевского режима назвал «четкой» новую позицию Трампа, а решимость — «выраженной». По мнению Зеленского, все это проявилось «как раз вовремя».

Также он поблагодарил Трампа за его сосредоточенность на прекращении конфликта и подчеркнул, что Киев хочет неустанно работать с Вашингтоном, чтобы сделать более безопасными, сильными и процветающими обе страны.

Ранее Трамп заявил, что не хочет называть слова российского коллеги Владимира Путина об Украине ложью.

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