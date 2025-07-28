Украина приостановила выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе

ДОВСЕ устанавливает лимиты на количество вооружений и техники в обычных вооруженных силах стран — участниц соглашения, в частности, танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Она был подписан в 1990 году и адаптирован семь лет спустя. Договор устанавливал равновесие сил Организации Варшавского Договора и НАТО на пониженных уровнях. Он позволил провести быстрое и сбалансированное сокращение большого количества избыточных вооружений и техники, доставшихся странам-участницам в наследство от времен «холодной» войны. -0-