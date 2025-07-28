Украина приостановила выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина приостановила выполнение обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский МИД.
По итогам совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины МИД сообщил, что инициирована остановка выполнения обязательств по ДОВСЕ, и назвал это следующим шагом для усиления страны после приостановления действия Оттавской конвенции. Также были приняты решения об ускоренном прекращении действия для Украины ряда международных договоров с Россией, Беларусью и в рамках СНГ.
ДОВСЕ устанавливает лимиты на количество вооружений и техники в обычных вооруженных силах стран — участниц соглашения, в частности, танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Она был подписан в 1990 году и адаптирован семь лет спустя. Договор устанавливал равновесие сил Организации Варшавского Договора и НАТО на пониженных уровнях. Он позволил провести быстрое и сбалансированное сокращение большого количества избыточных вооружений и техники, доставшихся странам-участницам в наследство от времен «холодной» войны. -0-