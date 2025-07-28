Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х* подверг критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после её заявления о поставках сжиженного природного газа из Соединённых Штатов.
«Фон дер Лгунья теперь сообщил, что американский СПГ внезапно стал “доступнее и лучше”. Это наглая ложь. На самом деле она немыслимая дурра», — заявил Боуз.
фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля заключили торговое соглашение, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Соединённые Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Также ЕС обязался закупать у США СПГ, ядерное топливо и вооружение.
Трамп на встрече с фон дер Ляйен сказал, что Евросоюз закупит у Вашингтона огромное количество военной техники.
Ранее глава ЕК заявила о создании фонда реконструкции Украины.
* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.