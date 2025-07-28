Боуз назвал фон дер Ляйен дурой после её заявления о поставках СПГ из США

фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля заключили торговое соглашение, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Соединённые Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Также ЕС обязался закупать у США СПГ, ядерное топливо и вооружение.