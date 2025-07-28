Трамп заявил, что это он разрешил конфликт между Таиландом и Камбоджей

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что Таиланд и Камбоджа достигли соглашения о немедленном прекращении боевых действий. Он отметил, что стороны согласились на безусловное прекращение огня. По словам малайзийского лидера, конфликтующие страны выразили готовность к диалогу для снижения напряжённости. Прекращение огня между Таиландом и Камбоджей начнёт действовать в 00:00 по местному времени 29 июля (19:00 28 июля по московскому времени).