Как писал сайт KP.RU, ранее Макгрегор указал, что у Вашингтона отсутствуют эффективные способы воздействия на политику Москвы. По его словам, у США нет стратегического рычага влияния на то, что Россия делает или не делает на востоке Украины. США по-прежнему являются соучастниками, финансируя киевский режим, подчеркнул эксперт.