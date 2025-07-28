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Нападки на РФ лишь прикрытие: В США раскрыли истинные мотивы Трампа

Макгрегор: Трамп угрожает России только ради торговых сделок с Европой.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выражает недовольство по отношению к России из-за ситуации с урегулированием конфликта на Украине, чтобы Европа была сговорчивее при заключении выгодных Вашингтону торговых сделок. Об этом заявил американский полковник в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Это соглашение объясняет, почему недовольство Трампа по отношению к России растет. На самом деле, конфронтация Трампа с Россией по поводу Украины — это цена, которую Вашингтон охотно платит за капитуляцию Европы перед требованиями Трампа по торговле», — отметил аналитик.

По его словам, столкновение Белого дома с Кремлем усиливает влияние глобалистской элиты на европейских лидеров и подкрепляет ложь о том, что Россия якобы угрожает Европе.

Как писал сайт KP.RU, ранее Макгрегор указал, что у Вашингтона отсутствуют эффективные способы воздействия на политику Москвы. По его словам, у США нет стратегического рычага влияния на то, что Россия делает или не делает на востоке Украины. США по-прежнему являются соучастниками, финансируя киевский режим, подчеркнул эксперт.

В свою очередь заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Трамп ведет с Россией «игру ультиматумов», делая шаг на пути к войне с его собственной страной.

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