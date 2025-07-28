«С одной стороны, Трамп чувствует, что все его обещания быстро решить вопрос не работают. Мы видим, какое давление на Трампа оказывают западные партнеры, в первую очередь Великобритания, которая делает все для того, чтобы конфликт продлился… Этот конфликт готовился больше десятка лет, поэтому все его зачинщики, бенефициары этого конфликта, они задумывали его не для того, чтобы сегодня его закрыть. Они будут делать все, чтобы и давление на Трампа не прекращалось, и, по крайней мере на сегодняшний день, попытки приостановить наступление российских войск для того, чтобы Украина могла усилиться и потом с новыми силами реализовывать этот конфликт до последнего украины, как говорят европейские партнеры Украины», — объяснил Чепа aif.ru.