Причиной нового ультиматума американского президента Дональда Трампа в адрес России стало давление на него, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«С одной стороны, Трамп чувствует, что все его обещания быстро решить вопрос не работают. Мы видим, какое давление на Трампа оказывают западные партнеры, в первую очередь Великобритания, которая делает все для того, чтобы конфликт продлился… Этот конфликт готовился больше десятка лет, поэтому все его зачинщики, бенефициары этого конфликта, они задумывали его не для того, чтобы сегодня его закрыть. Они будут делать все, чтобы и давление на Трампа не прекращалось, и, по крайней мере на сегодняшний день, попытки приостановить наступление российских войск для того, чтобы Украина могла усилиться и потом с новыми силами реализовывать этот конфликт до последнего украины, как говорят европейские партнеры Украины», — объяснил Чепа aif.ru.
По словам парламентария, ультиматум Трампа выгоден Зеленскому.
«Он играет на руку Зеленскому. Зеленский сейчас оказался в очень трудной ситуации, потому что идет внутренняя борьба за власть на Украине. Ситуация для Зеленского тяжелая, и любое перемирие будет играть не в его пользу», — уточнил он.
Чепа обратил внимание на то, что многие заявления Трампа не реализовались.
«Сам Трамп сегодня сказал так и забыл. Помните заявление Трампа про Газу? Он там грозился построить райский уголок, выгодный для палестинцев. Ничего этого не произошло, даже забыли об этом. Я думаю, что враги Трампа потом вспомнят, конечно, а сегодня стараются умолчать», — отметил депутат.
Ранее комментируя заявление Трампа, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сказал, что американский лидер так пытается сохранить свой имидж и опровергнуть мнение его критиков о том, что он «подыгрывает» президенту России Владимиру Путину.
Напомним, что Трамп пообещал ввести стопроцентные тарифы против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Позже он заявил, что намерен уменьшить этот срок до 10−12 дней.